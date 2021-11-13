وزير الداخلية العماني يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز التعاون

المنامة- مسقط - (أ ش أ):

بحث وزير الداخلية العماني السيد حمود بن فيصل البوسعيدي مع نظيره الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح بمملكة البحرين، التي تستضيف غدًا الأحد، أعمال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما بحث الجانبان وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم السبت عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.