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وزير الداخلية العماني يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز التعاون

07:31 م السبت 13 نوفمبر 2021
وزير الداخلية العماني يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز التعاون

وزير الداخلية العماني السيد حمود بن فيصل البوسعيدي

المنامة- مسقط - (أ ش أ):

بحث وزير الداخلية العماني السيد حمود بن فيصل البوسعيدي مع نظيره الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح بمملكة البحرين، التي تستضيف غدًا الأحد، أعمال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما بحث الجانبان وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم السبت عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وزير الداخلية العماني سلطنة عمان الكويت الشيخ ثامر علي الصباح اجتماع وزراء الداخلية دول الخليج

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