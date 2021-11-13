مصرع أحد ركاب رحلة "بلو أوريجن" للفضاء في تحطم طائرة

وكالات:

أودى حادث تحطم طائرة سياحية صغيرة قرب نيويورك يوم الخميس، بحياة أحد الركاب الـ4 الذين شاركوا، مؤخراً، في رحلة قصيرة إلى الفضاء بصاروخ تابع لشركة "بلو أوريجن".

وأعلنت شرطة نيوجيرسي، الجمعة، وفاة رجل الأعمال النيويوركي جلين دو فريس (49 عاماً) وأمريكي آخر هو توماس ب. فيشر من جرّاء "تحطم طائرتهما الصغيرة" بعد ظهر الخميس في مقاطعة ساسكس بولاية نيوجيرسي.

وأشار ناطق باسم شرطة نيوجيرسي إلى أن الهيئة الفيدرالية الناظمة للطيران المدني "إف إيه إيه" تتولى التحقيق في ملابسات الحادث.

وشارك دو فريس المولود عام 1972 في تأسيس شركة "ميدي داتا سوليوشنز" التي تنتج برامح معلوماتية لمتابعة الأبحاث السريرية في مجال صناعة الأدوية.

وكان دو فريس المولع بالطيران شارك مع 3 آخرين بينهم الممثل الكندي وليام شاتنر (90 عاماً) الذي جسّد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" الشهير في رحلة لدقائق إلى الفضاء في 13 أكتوبر الماضي في صاروخ "بلو شيبرد" الذي صنعته شركة "بلو أوريجن" التابعة للملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

وأعربت "بلو أوريجن" عبر تويتر عن حزنها لمقتل دو فريس، مذكّرة بأنه أضفى "الكثير من الطاقة والحياة" على الرحلة.