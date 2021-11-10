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موسكو تدعو أطراف النزاع في إثيوبيا لوقف إطلاق النار

07:18 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
موسكو تدعو أطراف النزاع في إثيوبيا لوقف إطلاق النار

ماريا زاخاروفا

روسيا - (أ ش أ)

دعت روسيا اليوم الأربعاء جميع أطراف الصراع في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار والبدء في تسوية سياسية للأزمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إحاطتها الصحفية الأسبوعية: "إن موسكو تراقب الوضع العسكري السياسي في إثيوبيا، حيث تمثل الاشتباكات المستمرة بين الجيش الإثيوبي وقوات دفاع تيجراي مصدر قلق بالغ، خاصة مع تزايد عدد الخسائر بين المدنيين".

وأضافت زاخاروفا: "يتعين على جميع المشاركين في النزاع الإثيوبي الداخلي إظهار الإرادة السياسية ووقف لإطلاق النار من أجل الحفاظ على وحدة أراضي أثيوبيا"، مشيرة إلى أن هذا سيسمح ببدء عملية سياسية وإعادة السلام في البلاد .

هذا المحتوى من

Asha
ماريا زاخاروفا روسيا إثيوبيا وقف إطلاق النار

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