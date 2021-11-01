20 منظمة يمنية تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة القيام بواجبهما لحماية المدنيين في مأرب

صنعاء - (د ب أ)

طالبت 20 منظمة حقوقية يمنية، اليوم الإثنين، من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة شركاء العمل الحقوقي والإنساني، للقيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني، لحماية المدنيين والنازحين في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن محافظة مأرب المكتظة بالمدنيين والنازحين "تتعرض لهجمات عدوانية تستهدف حياتهم بشكل يومي".

وأكدت المنظمات "أن هذه الأفعال مدانة ومجرمة بنصوص القانون الدولي والإنساني كونها جرائم حرب، تستوجب من الأمم المتحدة بخبرائها ومنظماتها وأجهزتها المعنية بحماية حقوق الإنسان، ما هو أكثر من الإدانة، والانتقال إلى ما هو أكثر ضماناً وتأميناً للأبرياء ومؤديا إلى كبح جماح جماعة الحوثي".

وعبرت عن أسفها "من الصمت الدولي أمام مسلسل الانتهاكات الذي تتصاعد أحداثه المأساوية يومياً بشكل مخيف في مديرية الجوبة"، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية لحماية المدنيين وطمأنة الضحايا منهم بإجراءات فعالة تضمن عدم إفلات المجرمين من الجرائم والانتهاكات بحقهم من العقاب.

وناشدت المنظمات الحقوقية، الحكومة الشرعية، بتفعيل دورها والتحرك لحماية شعبها "من الجرائم والانتهاكات المرتبكة بحقهم خاصة وأن تلك الانتهاكات واضحة ومؤكدة ومدانة بموجب القوانين والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان".

وجاء هذا البيان، عقب هجمات صاروخية شنها الحوثيون على مديرية الجوبة، جنوب مأرب، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المدنيين.