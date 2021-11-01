جوتيريش يحذر من نموذج التنمية الاقتصادية القائم على حرق الكربون

روما-(أ ش أ):

حذر أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" ، من نموذج التنمية القديم القائم على حرق الكربون، واصفا إياه بـ "عقوبة إعدام لاقتصادات الدول وكوكبنا".

وأكد جوتيريش - في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة - الحاجة إلى إزالة الكربون الآن، عبر كل قطاع في كل بلد.

ورحب جوتيريش بإعادة التزام مجموعة العشرين بالحلول العالمية .. مطالبا القادة المجتمعين بالالتزام بمسؤوليتهم الخاصة لإبقاء هدف 1.5 درجة الاحتباس الحراري قابلا للتنفيذ، خاصة وأن الانبعاثات الناتجة عن نشاطات بلادهم مجتمعة تمثل بشكل جماعي 80% من الانبعاثات العالمية.

وقال "يمكن أن يكون اجتماع المناخ القادم في جلاسكو نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا وخضرة لأطفالنا وأحفادنا، لكن العمل مطلوب الآن.".

وأضاف جوتيريش أن "التنمية الاقتصادية اليوم تقوم على تفاوتات عميقة ومتنامية، مما جعل مليارات البشر يتخلفون عن الركب، وهذا هو السبب في أن التنمية الشاملة والمستدامة أمر حيوي للتغلب على حالات الطوارئ الكوكبية للمناخ والتنوع البيولوجي والتلوث وكفالة مجتمعات مستقرة للمستقبل."

​