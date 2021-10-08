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بيان رسمي من "فيسبوك" حول تعطل تطبيقاته في عدة دول بينها مصر

09:40 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
بيان رسمي من "فيسبوك" حول تعطل تطبيقاته في عدة دول بينها مصر

فيسبوك

وكالات:

أكد حساب موقع "فيسبوك"، عبر تويتر، أنه جاري العمل على حل مشكلات يواجهها بعض الأشخاص في عدة دول، حول تعطل الخدمات والتطبيقات".

وقال في تغريدة إنه "نعلم بمواجهة بعض الأشخاص أعطال في استخدام تطبيقاتنا وخدماتنا، ونعمل على حل تلك المشكلات بأسرع وقت ممكن".

ويعاني بعض مستخدمي تطبيق انستجرام في عدة دول، بينها مصر، من تعطل الخدمة، فضلا عن توقف خدمة المحادثات الصوتية في تطبيق "ماسنجر".

وذكرت "سي إن بي سي" عربية، أن "‏هناك شكاوى من توقف موقع انستجرام في بعض الدول".

وكانت توقفت خدمات تطبيقات شركة "فيسبوك" منذ أيام على مستوى العالم، ما أثار استياء مستخدمي التطبيق.‎

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