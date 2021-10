بيان رسمي من "فيسبوك" حول تعطل تطبيقاته في عدة دول بينها مصر

وكالات:

أكد حساب موقع "فيسبوك"، عبر تويتر، أنه جاري العمل على حل مشكلات يواجهها بعض الأشخاص في عدة دول، حول تعطل الخدمات والتطبيقات".

وقال في تغريدة إنه "نعلم بمواجهة بعض الأشخاص أعطال في استخدام تطبيقاتنا وخدماتنا، ونعمل على حل تلك المشكلات بأسرع وقت ممكن".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.