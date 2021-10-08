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تقارير: طائرات إسرائيلية تقصف مطار التيفور العسكري في ريف حمص بسوريا

10:27 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
تقارير: طائرات إسرائيلية تقصف مطار التيفور العسكري في ريف حمص بسوريا

طائرات إسرائيلية ارشيفية

دمشق - (د ب أ):

تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ أطلقتها طائرات في محيط مطار التيفور في مناطق في ريف حمص الشرقي.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إن" الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية أطلقت من منطقة التنف على الحدود السورية العراقية نحو محيط مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي وأسقطت عدداً منها".

وأكدت المصادر أن "طائرات حربية اسرائيلية قدمت من مناطق المثلث السوري العراقي الاردني وأطلقت صواريخها باتجاه مطار التيفور العسكري".

ويعتبر مطار التيفور العسكري من أبرز القواعد العسكرية للقوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها وقد تعرض لأكثر من 20 غارة منذ اندلاع الازمة السورية بداية عام 2011.

الى ذلك قالت مصادر محلية في منطقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي لـ (د ب أ) إن انفجارين قويين هزا مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

وتشهد مناطق ريف دير الزور الشرقي قصفاً متكرراً من قبل طائرات تابعة للتحالف الدولي وكذلك إسرائيل.

وشنت اسرائيل مئات الغارات والقصف الصاروخي على مختلف المناطق السورية منذ اندلاع الازمة في البلاد منتصف شهر مارس عام 2011.

الاحتلال الإسرائيلي ريف حمص سوريا دمشق مطار التيفور

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