Masrawy logo white

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. البرلمان الأوروبي يحظر المراقبة الجماعية البيوميترية

07:51 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. البرلمان الأوروبي يحظر المراقبة الجماعية البيوميترية

البرلمان الأوروبي

بلجيكا - (أ ش أ)

صوَّت البرلمان الأوروبي لصالح الحظر الشامل على المراقبة الجماعية البيوميترية، وهي تقنيات المراقبة عن بعد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي -وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" التقني- إنه يجب على المشرعين في الاتحاد الأوروبي إصدار حظر دائم على التعرف الآلي على الأفراد في الأماكن العامة؛ احتراما للخصوصية والكرامة الإنسانية، موضحين أنه يجب مراقبة المواطنين فقط عند الاشتباه في ارتكابهم جريمة.

وأشار "تيك كرانش" إلى أن تقنيات المراقبة عن بعد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجه، لها تبعات كبيرة على الحقوق والحريات الأساسية مثل الخصوصية، موضحا أنها، وبالرغم من ذلك، تتسلل بالفعل إلى الاستخدام العام في أوروبا.

هذا المحتوى من

Asha
البرلمان الأوروبي المراقبة الجماعية البيوميترية الذكاء الاصطناعي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر بالفيديو.. الزمالك وبرشلونة.. كأس العالم للأندية لليد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا