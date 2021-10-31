الصين: موجة التفشي الجديدة لكورونا امتدت لـ14 مقاطعة

بكين- (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأحد، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 71 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 48 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 23 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 97151 حالة، 814 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 91701 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل 23 حالة إصابة بدون أعراض، 21 منها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

في غضون ذلك، صرح مي فنج المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية بأن موجة التفشي الحالية لكورونا في الصين امتدت حتى نهاية يوم الجمعة إلى 14 مقاطعة، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض بها خلال الـ14 يوما الماضية.

وحذر من أن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه "لا يزال قاتما ومعقدا".

ونقلت شينخوا عن تشونج نان شان، كبير خبراء الأوبئة في الصين، القول إن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الجديدة لتفشي كورونا بشكل فعال في غضون شهر.