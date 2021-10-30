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المفوضية الليبية تبحث مع البرنامج الأممي الإنمائي دعم العملية الانتخابية

05:29 م السبت 30 أكتوبر 2021
المفوضية الليبية تبحث مع البرنامج الأممي الإنمائي دعم العملية الانتخابية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طرابلس - (د ب أ)

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو إن دي بي" مزيداً من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم السبت مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش.

وناقش اللقاء مستجدات العملية الانتخابية والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية لتنفيذ روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامنياً، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

وأكد فرانش على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، من خلال مشروع بيبول، والاتفاقيات التي أبرمها المشروع مع الدول المانحة، للرفع من مستوى جاهزية المفوضية، لتنظيم الانتخابات القادمة وفق أعلى المعايير المهنية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طرابلس مجلس المفوضية الليبية العليا للانتخابات ليبيا

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