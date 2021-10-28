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الصحة العالمية: نحتاج عشرات المليارات لتوفير لقاحات وأدوية كورونا حول العالم

11:47 م الخميس 28 أكتوبر 2021
الصحة العالمية: نحتاج عشرات المليارات لتوفير لقاحات وأدوية كورونا حول العالم

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ):

يحتاج سكان العالم إلى مزيد من مليارات الدولارات لتوفير اللقاحات والأدوية المضادة لمرض كوفيد-19 حتى سبتمبر عام 2022.

وحددت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الخميس المبلغ المطلوب عند 4ر23 مليار دولار.

ومن شأن ذلك أن يحول دون وفاة محتملة لنحو 5 ملايين، على الأقل، بالإضافة لإنقاذ الاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة إن التوزيع غير العادل للقاحات والأدوية يبعد كثيرا عن هدف إنهاء جائحة فيروس كورونا قريبا. ويزيد ذلك من خطر ظهور سلالات جديدة وأكثر خطورة من الفيروس، قد لا تجدي معها لقاحات وأدوية حالية نفعا كبيرا.

وقالت إنه لم يتم حتى الآن سوى استخدام 5ر0% فقط من اللقاحات المتاحة في الدول الفقيرة، حتى رغم أن هذه الدول تشكل 9% من سكان العالم.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، إنه "لو تم توزيع الـ 8ر6 مليار جرعة لقاح التي تم التطعيم بها على مستوى العالم حتى الآن بشكل عادل، لكنا وصلنا إلى هدفنا بتطعيم 40% من سكان كل دولة بحلول هذه اللحظة".

ووفقا للمكتب الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية، فإن 10% فقط من 54 دولة في الإقليم الأفريقي ستصل إلى تحقيق هدف 40% بنهاية العام ما لم يتم بذل المزيد بشكل كبير.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19 لقاح كورونا

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