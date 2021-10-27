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إيطاليا: حماية أوضاع المهاجرين واللاجئين محور التعاون مع ليبيا

10:38 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
إيطاليا: حماية أوضاع المهاجرين واللاجئين محور التعاون مع ليبيا

لويجي دي مايو

إيطاليا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن حماية أوضاع المهاجرين واللاجئين هي محور التعاون الثنائي بين إيطاليا وليبيا، موضحا أن مسألة التغلب النهائي على نظام مراكز احتجاز المهاجرين (في ليبيا) هي إحدى نقاط التفاوض الرئيسية التي تصر عليها إيطاليا.

وأضاف دي مايو - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية - أن بلاده أمضت وقتًا طويلاً ليتم إدراج إغلاق المراكز صراحةً ضمن التزامات السلطات الليبية في استنتاجات مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو، الماضي.

وشدد الوزير الإيطالي على أن إيطاليا ليست مستعدة لتقديم تنازلات، حول حقوق الأفراد، وبشكل خاص الأكثر هشاشة، لا في ليبيا ولا في أي مكان آخر.

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لويجي دي مايو اللاجئين ليبيا إيطاليا

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