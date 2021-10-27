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إيطاليا: قمة مجموعة العشرين ستناقش التحول البيئي

07:41 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
إيطاليا: قمة مجموعة العشرين ستناقش التحول البيئي

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي

إيطاليا - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن قضية "التحول البيئي" ستحظى بتركيز قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في روما يومي السبت والأحد المقبلين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن دراجي قوله في لقاء مع مسئولين نقابيين اليوم الأربعاء، إن المشاركين في قمة العشرين سيناقشون سبل تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتحقيق الأهداف الدولية المعلنة.

وأضاف أن أوروبا تحركت بتصميم كبير في هذا الصدد، ومع ذلك لا يمكن معالجة أزمة المناخ إلا إذا قررت جميع دول مجموعة العشرين التصرف بطريقة متزامنة ومنسقة وشجاعة.

وأعرب عن اعتقاده بأنه من الضروري التركيز على التدريب لخلق المهارات اللازمة لمواجهة الثورة البيئية، جنبًا إلى جنب مع الثورة الرقمية.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى أن تلك التغييرات التاريخية تتطلب استثمارات طموحة، حيث تم إطلاق صندوق الجيل القادم في الاتحاد الأوروبي، وعبارة عن خطة بقيمة 750 مليار يورو لتمويل مشاريع التنمية والإصلاحات، وكذلك تعزيز الابتكار وسد الفجوات المناطقية وتشجيع توظيف قطاعات السكان الأضعف في سوق العمل، بما يشمل الشباب والنساء.

هذا المحتوى من

ماريو دراجي قمة العشرين مجموعة العشرين التحول البيئي روما

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