التحالف: 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين ومقتل 85 إرهابيًا

الرياض - (د ب ا)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف في بيان له اليوم الثلاثاء "أن عمليات الاستهداف قتلت 85 عنصرا من الحوثيين ودمرت 9 آليات عسكرية".

ويدعم التحالف العربي الجيش اليمني في سعيه لاستعادة المناطق التي استولى عليها الحوثيون منذ أكثر من سبع سنوات وبسط سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية.