Masrawy logo white

التحالف: 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين ومقتل 85 إرهابيًا

07:00 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
التحالف: 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين ومقتل 85 إرهابيًا

قوات التحالف العربي

الرياض - (د ب ا)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف في بيان له اليوم الثلاثاء "أن عمليات الاستهداف قتلت 85 عنصرا من الحوثيين ودمرت 9 آليات عسكرية".

ويدعم التحالف العربي الجيش اليمني في سعيه لاستعادة المناطق التي استولى عليها الحوثيون منذ أكثر من سبع سنوات وبسط سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية.

التحالف العربي اليمن الحوثيين

الخبر التالى:

وزراء الاتحاد الأوروبي يفشلون في الاتفاق على رفع أسعار الطاقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. 5 بنوك تطرح ودائع جديدة بفائدة مرتفعة للأفراد والشركات.. فما التفاصيل؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا