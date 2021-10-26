إيران: تعطل نظام الدفع في محطات الوقود بسبب هجوم إلكتروني

طهران - (د ب أ)

قالت السلطات الإيرانية اليوم الثلاثاء إن مشكلة فنية أصابت نظام الدفع ببطاقات الدعم في محطات الوقود في أنحاء البلاد بحالة شلل، وتسبب في تراص طوابير قائدي السيارات المحبطين.

وقالت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية نقلا عن مصادر في مجلس الأمن إن الخبراء أكدوا أن السبب هو هجوم قرصنة إلكتروني، لكنها لم تذكر الطرف المسؤول.

وذكرت الإذاعة أن المشكلة تم حلها إلى حد كبير في بداية المساء.

وتحدثت نقابة محطات الوقود الإيرانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن "خلل فى البرمجيات".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن متحدث باسم اتحاد محطات الوقود قوله اليوم الثلاثاء: "في الصباح تلقينا أنباء مفادها أن التزود بالوقود باستخدام بطاقة الدعم لم يعد ممكنا في العديد من محطات الوقود بأنحاء البلاد، بسبب خلل برمجي".

ويستطيع الإيرانيون تزويد سياراتهم بالوقود بدون بطاقة الدعم، ولكن سعر الوقود يتضاعف في هذه الحالة.

وأشار شهود عيان إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود في العاصمة طهران.

ونظرا لاستمرار المشكلة لعدة ساعات دون حل، ثارت تكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هجوم إلكتروني استهدف برنامج نظام الدفع الخاص بمحطات الوقود، واتهم الكثيرون إسرائيل، العدو اللدود لإيران، بالوقوف وراء الهجوم.