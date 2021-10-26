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السودان: البرهان يقرر حل النقابات واللجان التسييرية

05:47 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
السودان: البرهان يقرر حل النقابات واللجان التسييرية

عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني

السودان - (أ ش أ)

قرر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحادات العامة لأصحاب العمل القومي.

وذكر تلفزيون السودان، اليوم الثلاثاء، أن القرار يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن تتخذ جهة الاختصاص ما يلزم لتنفيذه.

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عبد الفتاح البرهان اللجان التسييرية السودان

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