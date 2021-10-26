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رئيس الحكومة اللبنانية يجتمع بوفد من اتحادي العمال ونقابات النقل البري قبل الإضراب

05:41 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية يجتمع بوفد من اتحادي العمال ونقابات النقل البري قبل الإضراب

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

لبنان - (أ ش أ)

عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اجتماعًا موسعًا مع وفد مشترك من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر واتحاد نقابات النقل البري برئاسة بسام طليس؛ لبحث مطالب عمال النقل الذي دعا إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد، غدًا الأربعاء، للضغط من أجل تحقيق مطالبهم.

حضر الاجتماع وزراء المالية يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير الداخلية بسام المولوي.

ويشهد الاجتماع مناقشات حول مطالب عمال النقل المتعلقة بمواجهة تأثير الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والغلاء غير المسبوق، وذلك في محاولة لتفادي الإضراب المقرر غدًا.

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نجيب ميقاتي اتحادي العمال نقابات النقل البري الحكومة اللبنانية

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