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قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار داخل "مول" أمريكي

10:49 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار داخل "مول" أمريكي

الشرطة الامريكية

وكالات:

قُتل شخصان وأُصيب 4 آخرون، بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار بمركز تسوق (مول) في ولاية إيداهو الأمريكية، فيما احتُجز المشتبه به الوحيد.

وفيما لا تزال تفاصيل الحادث غير واضحة، أبلغ قائد شرطة مدينة بويزي في الولاية الأمريكية، رايان لي، الصحفيين، بأن الشرطة تحركت بناء على تقارير عن إطلاق نار في مركز تسوق تاون سكوير بعد قليل من الثانية مساء أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي).

ولدى وصول الضباط إلى مكان الحادث "واجهوا فردا تتماشى أوصافه مع أوصاف المشتبه به"، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار خلف مصابا من الشرطة لينتهي الأمر باعتقال المهاجم، بحسب لي.

وتابع: "نعتقد بأنه لم يكن هناك سوى مطلق واحد للرصاص ولا يوجد تهديد للمنطقة حاليا".

ولم تقدم السلطات الأمريكية معلومات عن المشتبه به ولم تحدد هوية أي من الضحايا، ورفض قائد الشرطة كذلك كشف ملابسات إطلاق النار، قائلا: "لا يسعنا في واقع الأمر الحديث عن أي دافع وراء الحادث في هذا التوقيت".

وقال متسوق يدعى، جوي بيرنال، لصحيفة "إيداهو ستيتسمان" إنه كان في منطقة الطعام بمركز التسوق عندما سمع دوي 5 إلى 6 طلقات، وإن عناصر الأمن اقتادوه بعيدا عن مدخل المركز التجاري قبل وصول الشرطة.

ويقع مركز تسوق تاون سكوير عند الحافة الغربية لبويزي، عاصمة ولاية إيداهو وأكثر مناطقها سكانا، إذ يقطنها نحو 250 ألف نسمة.

الشرطة الامريكية إطلاق نار جريمة قتل مدينة بويزي

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