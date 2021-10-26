Masrawy logo white

الترويكا الدولية: إجراءات العسكريين في السودان خيانة للثورة ومطالب الشعب

02:53 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الترويكا الدولية: إجراءات العسكريين في السودان خيانة للثورة ومطالب الشعب

مظاهرات في السودان

وكالات:

وصفت "الترويكا" الدولية -وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج- سيطرة العسكريين على السلطة في السودان بـ"خيانة للثورة والانتقال والمطالب المشروعة" للشعب السوداني.

وجاء في بيان لـ"الترويكا" أنها "قلقة للغاية إزاء الوضع في السودان وتدين تعليق عمل مؤسسات الدولة، وإعلان حالة الطوارئ واحتجاز العسكريين رئيس الوزراء حمدوك وغيره من أعضاء القيادة المدنية"، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

ودعت "الترويكا" العسكريين في السودان إلى "الإفراج فورًا عن المحتجزين بصورة غير شرعية".

وأضافت أن "أعمال العسكريين تمثل خيانة للثورة والانتقال والمطالب المشروعة للشعب السوداني بالسلام والعدالة والتنمية الاقتصادية".

وشددت الدول الثلاث على ضرورة "احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وتجنب العنف وإراقة الدماء، وعودة شبكات الاتصال".

وأكدت أنها "ستواصل دعم العاملين من أجل سودان ديمقراطي مع حكومة مدنية ذات شرعية كاملة"، معتبرة ذلك "أفضل ضمانة لاستقرار البلاد والمنطقة على المدى الطويل".

وأَضافت: "نرفض محاولة تقويض الانتقال نحو انتخابات ديمقراطية وندعو إلى عودة عاجلة للحكومة بقيادة مدنية على أساس الإعلان الدستوري وغيره من الوثائق التأسيسية للانتقال".

السودان الترويكا الدولية بريطانيا أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| 48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا