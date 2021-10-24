Masrawy logo white

التحالف العربي ينفذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر للحوثيين في مأرب

05:28 م الأحد 24 أكتوبر 2021
التحالف العربي ينفذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر للحوثيين في مأرب

قوات التحالف العربي

الرياض - عدن - (أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ 88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 264 عنصراً حوثياً إرهابياً، وذلك وفقا لقناة "اليمن الإخبارية" .

جدير بالذكر أنه سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، في وقت سابق اليوم، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الإيرانية، مضيفا أن طيران التحالف دمّر صباح اليوم 4 أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا الحوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

هذا المحتوى من

Asha
التحالف العربي اليمن ميليشيا الحوثي مأرب

الخبر التالى:

الحكومة الإسرائيلية تقر خطة شاملة لحماية المناخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر..مباشر بالفيديو.. يونايتد 0 - 5 ليفربول.. هاتريك صلاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا