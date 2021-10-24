التحالف العربي ينفذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر للحوثيين في مأرب

الرياض - عدن - (أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ 88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 264 عنصراً حوثياً إرهابياً، وذلك وفقا لقناة "اليمن الإخبارية" .

جدير بالذكر أنه سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، في وقت سابق اليوم، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الإيرانية، مضيفا أن طيران التحالف دمّر صباح اليوم 4 أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا الحوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها.