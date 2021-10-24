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الحكومة الإسرائيلية تقر خطة شاملة لحماية المناخ

05:29 م الأحد 24 أكتوبر 2021
الحكومة الإسرائيلية تقر خطة شاملة لحماية المناخ

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

تل أبيب - (د ب أ)

أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد خطة شاملة لحماية المناخ قبل المؤتمر العالمي المقبل لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26).

وذكر مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن الهدف هو تعزيز الابتكارات الصديقة للمناخ، وتطوير تقنيات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاستعداد لتغير المناخ.

وأضاف أن إسرائيل ترغب في دعم الحرب الدولية ضد تغير المناخ من خلال الابحاث والتنمية التكنولوجية مع التركيز على الوسائل التكنولوجية فى مجالات مثل المناخ والطاقة والغذاء والزراعة والمياه.

وتعتبر إسرائيل رائدة عالميا في مجال التكنولوجيا المتقدمة وإدارة المياه على وجه الخصوص.

وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الأحد أن الخطة تتضمن 100 خطوة لمكافحة تغير المناخ، وتضم 14 وزارة وبتكلفة تصل إلى إجمالي 8ر4 مليار دولار.

ومن بين أمور أخرى، سيتم استثمار الأموال في محطات معالجة النفايات العضوية، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصناعة وعلى مستوى البلديات، والتحول إلى وسائل النقل الكهربائي للنقل العام وتوفير المزيد من المسارات المخصصة للدراجات.

وقال بينيت، وفقًا لمكتبه: "إن أزمة المناخ هي بحق واحدة من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال العالمي. ويؤثر هذا على حياتنا وحياة أبنائنا وأحفادنا".

وقالت وزيرة البيئة تامار ساندبرج إن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في جلاسكو كان "محفزًا" للموافقة على الخطة.

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