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خامنئي يحمل الديمقراطيين الأمريكيين مسؤولية تقجيرات داعش في أفغانستان

01:22 م الأحد 24 أكتوبر 2021
خامنئي يحمل الديمقراطيين الأمريكيين مسؤولية تقجيرات داعش في أفغانستان

علي خامنئي

طهران- (د ب أ):

حمّل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي الحزب الديمقراطي الأمريكي المسؤولية عن موجة التفجيرات الأخيرة التي تستهدف الشيعة في أفغانستان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إن "نفس المجموعة الديمقراطية" التي تدير الحكومة الأمريكية اليوم اعترفت في السابق بتأسيس الجماعة الإسلامية المتطرفة (الدولة الإسلامية)، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وقال إن هذه الجماعة الإرهابية هي المسؤولة عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقلية الشيعية في أفغانستان، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

تأتي تصريحات خامنئي في ظل استمرار توقف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ، كما تأتي في وقت يحث فيه الاتحاد الأوروبي طهران على استئناف المفاوضات مع القوى العالمية في أقرب وقت ممكن.

علي خامنئي الحزب الديمقراطي الأمريكي تنظيم داعش أفغانستان

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