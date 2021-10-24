عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة إسرائيلية

القدس- (د ب أ):

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الجزء الشرقي منه".

ووفق الوكالة ، تشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة عمليات الاقتحام اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.