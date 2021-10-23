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الكويت ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على السعودية

07:18 م السبت 23 أكتوبر 2021
الكويت ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على السعودية

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (أ ش أ):

رحبت دولة الكويت، اليوم السبت، بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي السعودية ومنشآتها المدنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن هذا البيان يؤكد استشعار المجلس للتهديد الذي تمثله الممارسات الحوثية على أمن واستقرار المنطقة ودولها وتضاعف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

كما أكد البيان الأهمية التي يوليها المجلس لأزمة اليمن وضرورة الوصول إلى حل سياسي لها ويدفع مليشيا الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنها جهود السعودية الحثيثة ومبادراتها في سبيل الوصول إلى الحل السياسي الشامل والمنشود للأزمة اليمنية.

وأعربت الخارجية الكويتية في عن خالص الشكر للدول الأعضاء في مجلس الأمن لاضطلاعهم بمسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعمهم لإنهاء الأزمة اليمنية.

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وزارة الخارجية الكويتية الكويت مجلس الأمن السعودية الحوثيين

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