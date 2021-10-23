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بلينكن وجوتيريش يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في أفغانستان وإثيوبيا

08:51 ص السبت 23 أكتوبر 2021
بلينكن وجوتيريش يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في أفغانستان وإثيوبيا

انتوني بلينكن

واشنطن- (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، هاتفيا، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك أفغانستان والصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن الجانبين أعربا، خلال الاتصال الهاتفي، عن قلقهما المشترك بشأن تفاقم الصراع في شمال إثيوبيا، بما في ذلك تصاعد العنف وتأثيره على العمليات الإنسانية.

ومن جانبه، ثمن بلينكن جهود الأمين العام لمعالجة الأزمة الإنسانية وأشاد بجهود فريق الأمم المتحدة في إثيوبيا، والذي يواصل العمل في ظل ظروف صعبة.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة فرص تعزيز التعاون الدولي لوقف الأعمال العدائية الحالية وتعزيز المفاوضات من أجل وقف إطلاق نار مستدام وتقديم المساعدة لإثيوبيا.​

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انتوني بلينكن أنطونيو جوتيريش أفغانستان إثيوبيا

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