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رئيس وزراء اليونان: بحثنا مع الاتحاد الأوروبي إمكانية نقل الغاز من مصر إلى بلادنا

05:52 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
رئيس وزراء اليونان: بحثنا مع الاتحاد الأوروبي إمكانية نقل الغاز من مصر إلى بلادنا

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس

وكالات:

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه تم بحث مع الاتحاد الأوروبي، إمكانية نقل الغاز من مصر إلى اليونان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، أكد الأربعاء الماضي، أن الاتفاق المبرم بين مصر واليونان لإنشاء كابل تحت سطح البحر، وهي أول بنية تحتية من نوعها في البحر المتوسط، أمر بالغ الأهمية لأمن الطاقة في أوروبا.

وقال ميتسوتاكيس، خلال محادثة مع الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، أحد الخبراء العالميين البارزين في التنمية الاقتصادية، في اليوم الثاني من قمة أثينا الأولى للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأزمة المناخ: "هذا أمر بالغ الأهمية لاستقرار شبكة الكهرباء الأوروبية".

كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي اليونان

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