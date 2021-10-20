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كورونا في أمريكا: 1ر45 مليون إصابة حتى الأن

12:30 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
كورونا في أمريكا: 1ر45 مليون إصابة حتى الأن

إصابات كورونا في أمريكا

واشنطن - (د ب أ):

سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 3ر0 % اليوم الثلاثاء مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس لتصل الحصيلة إلى 1ر45 مليون إصابة حتى الساعة 0702 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في عدد الحالات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 83ر4 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 3ر0 % عن نفس الفترة من اليوم السابق.

وشهدت ولاية نيو هامشير زيادة بنسبة 3ر1% في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس ليصل الإجمالي إلى 129 ألفا و663.

كما سجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 283 شخصا.

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