انهيار وغرق منازل وعشرات القتلى.. ماذا فعلت الأمطار في الهند؟ (فيديو وصور)

كتبت – إيمان محمود:

مع مطلع الأسبوع الجاري، بدأت حلقة جديدة من الكوارث الطبيعية التي تشهدها الهند إثر سقوط أمطار غزيرة أدت إلى فيضان الأنهار وانهيارات أرضية مميتة أودت بحياة العشرات ونزوح المئات.

وصرح مسؤولون معنيون بإدارة الكوارث في الهند، اليوم الاثنين، بأن إجمالي حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية قد ارتفعت إلى 35 شخصًا.

وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 22 شخصًا لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة مطلع الأسبوع الجاري، على ولاية كيرالا في جنوب الهند حيث تسبب هطول الأمطار في أنحاء الولاية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عدة، ما دفع السلطات إلى استدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان، بحسب "يورونيوز".

وقالت لجنة إدارة الكوارث في كيرالا في بيان إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة في جميع أنحاء الولاية، بالرغم من سحب التحذيرات المتعلقة بالطقس في العديد من المناطق.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مواطنون ومواقع إخبارية هندية، بعض المنازل غمرتها المياه، فيما جرّفت مياه الأنهار المنازل الواقعة على ضفافها وحطمتها بشكل كامل.

وأشارت تقارير إلى العديد من حوادث الغرق وجرف الأفراد بسبب مياه الفيضانات، كما أفادت التقارير بارتفاع المياه في العديد من السدود لمستويات خطيرة في ولاية كيرالا.

وبدأ إطلاق المياه تدريجيا من هذه السدود، وإجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المنخفضة على طول الأنهار، وإيوائهم في أكثر من 100 مخيم إغاثة، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان.

وأظهرت لقطات مصورة من المنطقة، عمليات إنقاذ الركاب من الحافلات، بعد أن غمرتها مياه الفيضانات.

وانضمت قوات من الجيش الهندي إلى عمليات الإنقاذ، وقال مسؤولون يوم الأحد إن المروحيات نقلت الإمدادات إلى مناطق علق فيها أشخاص بسبب الانهيارات، بحسب ما نقلته "بي بي سي".

وأفادت وكالة أنباء "بي تي آي" الهندي بمقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة في كوتايام، من بينهم الجدة البالغة من العمر 75 عاماً، وثلاثة أطفال بعد أن جرف منزلهم بعيداً.

وعثر على جثث الأطفال تحت الأنقاض في منطقة إيدوكي، حيث استمر البحث عن خمسة أشخاص مفقودين، على الأقل، وفق ما ذكرت الوكالة.

وظهرت فرق الإنقاذ في مقاطع مصورة، وهي تحاول إخراج المواطنين المُحاصرين من منازلهم، كما حاول آخرون توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وانضم السكان المحليون إلى فرق الإنقاذ، لإزالة الصخور والأشجار المقتلعة في المناطق المتضررة، مع استمرار البحث عن ناجين.

وأقيمت مراكز لإيواء النازحين في مناطق مختلفة في أنحاء الولاية.

ومن غير المألوف أن تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية كيرالا، حيث اختفت الأراضي الرطبة والبحيرات التي كانت بمثابة ضمانات طبيعية ضد الفيضانات، وذلك بسبب اتساع رقعة البناء، بحسب "بي بي سي".

وشهدت ولاية كيرالا أسوأ الفيضانات منذ قرن في عام 2018، حين أدت إلى مقتل نحو 400 شخص نزوح أكثر من مليون آخرين.

وأظهر تقييم أجرته الحكومة الفيدرالية، في العام ذاته أن كيرالا التي يتدفق منها 44 نهراً، هي من بين الولايات العشر الأكثر عرضة للفيضانات.