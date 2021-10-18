الجيش اليمني يعلن مقتل قائدين عسكريين حوثيين بارزين في مأرب

صنعاء - (د ب أ):

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، مقتل قائدين عسكريين بارزين في جماعة الحوثي بمحافظة مأرب النفطية شرقي البلاد.

وأفاد نائب رئيس المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية صالح القطيبي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" ، بأن "نائب رئيس هيئة الأركان بجماعة الحوثي أبو صالح المداني، قتل مع مرافقيه في جبهات القتال بمحافظة مأرب".

وأشار إلى مقتل قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت التابعة للحوثيين محمد البنوس في المحافظة نفسها.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتدور معارك عنيفة مستمرة في محافظة مأرب، بين القوات الحكومية والحوثيين، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف طرفي النزاع.