فروع خالية بسبب المقاطعة.. "كنتاكي" تغلق فروعها في ماليزيا

وكالات

أغلقت سلسلة المطاعم الأمريكية كنتاكي فروعها البالغ عددها 108 في ماليزيا مؤقتًا، على خلفية المقاطعة التي جاءت ردًا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ودعم الشركات الأمريكية للدولة العبرية.

ونقلت صحيفة "ستريت تايمز" السنغافورية، عن عمال المطعم، قولهم، فروع كنتاكي باتت شبه خالية من الزبائن منذ أسبوع، وأنهم أغلقوا أبوابهم قبل أسبوع بسبب قلة العملاء.

وتُظهر الخرائط متاجر كنتاكي التي تم تحديث حالتها لتظهر "مغلقة مؤقتا".

وتؤيد ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، الفلسطينيين وجرى مقاطعة بعض شركات الوجبات السريعة الغربية بالبلاد بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت شركة كيو.إس.آر (إم) القابضة التي تدير امتيازات كنتاكي فرايد تشيكن (كي.إف.سي) وبيتزا هت في ماليزيا، إنها أغلقت مؤقتا منافذ كنتاكي "استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة".