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حريق هائل بمركز تجاري وسط إسرائيل.. وإصابة عدة أشخاص (فيديو)

09:26 م السبت 16 أكتوبر 2021
حريق هائل بمركز تجاري وسط إسرائيل.. وإصابة عدة أشخاص (فيديو)

حريق هائل بمركز تجاري وسط إسرائيل

وكالات:

أضرم حريق كبير اليوم السبت داخل مركز تجاري في مدينة قلنسوة وسط إسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن شهود عيان تأكيدهم أن المول التجاري Z Center كان مكتظا بالزوار عندما اندلع الحريق فيه، غير أن أجهزة الطوارئ أعلنت عن عدم ورود تقارير عن عالقين أو مفقودين داخل المبنى.

وبعد نحو ساعة من ورود أولى التقارير عن الحريق، انهار الطابق العلوي من المركز، بينما أكد مسؤولون أن هناك مخاوف من انهيار المبنى بالكامل.

ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن فرق الإطفاء كانت قد انسحبت من المبنى حتى حين انهيار الطابق العلوي وحاولت السيطرة على النيران عن بعد.

وحسب الصحيفة الأولية، أصيب سبعة أشخاص بخروج خفيفة على خلفية الحادث، منهم ضابط شرطي كان يساعد في إخلاء المبنى من الناس وستة مدنيين أصيب اثنان منهم باستنشاق الدخان.

حريق إسرائيل مدينة قلنسوة

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