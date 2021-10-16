حريق هائل بمركز تجاري وسط إسرائيل.. وإصابة عدة أشخاص (فيديو)
وكالات:
أضرم حريق كبير اليوم السبت داخل مركز تجاري في مدينة قلنسوة وسط إسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن شهود عيان تأكيدهم أن المول التجاري Z Center كان مكتظا بالزوار عندما اندلع الحريق فيه، غير أن أجهزة الطوارئ أعلنت عن عدم ورود تقارير عن عالقين أو مفقودين داخل المبنى.
وبعد نحو ساعة من ورود أولى التقارير عن الحريق، انهار الطابق العلوي من المركز، بينما أكد مسؤولون أن هناك مخاوف من انهيار المبنى بالكامل.
ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن فرق الإطفاء كانت قد انسحبت من المبنى حتى حين انهيار الطابق العلوي وحاولت السيطرة على النيران عن بعد.
وحسب الصحيفة الأولية، أصيب سبعة أشخاص بخروج خفيفة على خلفية الحادث، منهم ضابط شرطي كان يساعد في إخلاء المبنى من الناس وستة مدنيين أصيب اثنان منهم باستنشاق الدخان.
🔺عاجل— soldier 🎖 (@soldier2017kg) October 16, 2021
حريق في مركز تسوق بوسط إسرائيل ويحذرون من انهيار وشيك. pic.twitter.com/GVH1NJ2RhN
שריפה פרצה בקניון בקלנסווה, פינוי אזרחים החל, כוחות הכיבוי מתקשים להגיע למקום בשל עומס | תיעוד @daniel_elazar pic.twitter.com/5cXUGsD2QQ— כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2021
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