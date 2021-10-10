زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب مدينة جنوب إيران

طهران - (د ب ا)

ضرب زلزال بقوة 6ر4 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الأحد مدينة "رويدر" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران .

وافاد مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، ان هذه الهزة وقعت عند الساعة السابعة و41 دقيقة و27 ثانية من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

واضاف المصدر نفسه، ان الزلزال الذي كانت قوته 6ر4 درجات على مقياس ريختر، وقع على بعد 10 كم من مدينة رويدر وعلى عمق 18 مترا تحت سطح الارض.

ولم ترد أي تقارير بشأن الخسائر المحتملة الناجمة عن زلزال رويدر .

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تحرك الصفائح التكتونية الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.