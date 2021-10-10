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تظاهر الآلاف في بولندا للمطالبة بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي

09:08 م الأحد 10 أكتوبر 2021
تظاهر الآلاف في بولندا للمطالبة بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي

أرشيفية

وارسو - (د ب أ)

تظاهر الآلاف في مختلف أنحاء بولندا اليوم الأحد ضد حكم مثير للجدل من المحكمة الدستورية وللمطالبة ببقاء بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي وارسو، تجمع متظاهرون في ساحة كاسل ، حيث لوحوا بالأعلام البولندية وأعلام الاتحاد الأوروبي، ورددا هتافات مثل "نبقى (دخل الاتحاد) " و"نحن أوروبا".

كما كانت هناك احتجاجات أيضا في مدن دانزيج وشتشيتسين وكراكوف والعديد من المدن الأخرى.

وكانت المحكمة الدستورية في بولندا قد أصدرت مؤخرا حكما قالت فيه إن بعض عناصر قانون الاتحاد الأوروبي تنتهك الدستور البولندي. ومنحت المحكمة بذلك الأفضلية للقانون الوطني على قانون الاتحاد الأوروبي.

وتسبب هذا القرار في تفاقم الصراع بين المفوضية الأوروبية ووارسو بسبب إصلاح النظام القضائي البولندي.

تظاهرات الاتحاد الأوروبي بولندا

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