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بريطانيا تسجل 34 ألفا و574 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:09 م الأحد 10 أكتوبر 2021
بريطانيا تسجل 34 ألفا و574 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل 34 ألفا و574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة متأثرة بإصابتها خلال ذات الفترة.

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