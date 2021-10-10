بريطانيا تسجل 34 ألفا و574 إصابة جديدة بفيروس كورونا
06:09 م الأحد 10 أكتوبر 2021
لندن - (أ ش أ):
أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل 34 ألفا و574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة متأثرة بإصابتها خلال ذات الفترة.
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