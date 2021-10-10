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بالفيديو.. مؤتمر صحفي مشترك للسيسي ونظيره الجنوب سوداني

06:12 م الأحد 10 أكتوبر 2021
بالفيديو.. مؤتمر صحفي مشترك للسيسي ونظيره الجنوب سوداني

مؤتمر صحفي مشترك للسيسي ونظيره الجنوب سوداني

كتب- محمد نصار:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت.

جاء المؤتمر الصحفي عقب جلسة مباحثات ثنائية عقدت اليوم الأحد بين الجانبين بقصر الاتحادية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق والتشاور بالإضافة إلى التنسيق حول الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في التنمية والتجارة والصناعة.

مؤتمر صحفي السيسي جنوب السودان سلفاكير ميارديت

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