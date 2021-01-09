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كورونا حول العالم: الإصابات 88.9 مليون والوفيات حوالي 1.91 مليون

12:43 م السبت 09 يناير 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 88.9 مليون والوفيات حوالي 1.91 مليون

مصابي فيروس كورونا

نيويورك- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 88 مليونا و885 ألفا و646 حالة، حتى الساعة السابعة و44 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت ،وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليون و913 ألفا و747 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا اصابات كورونا جامعة جونز هوبكنز

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 147810

    عدد المصابين

  • 117529

    عدد المتعافين

  • 8085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

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