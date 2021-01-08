الولايات المتحدة.. تحذيرات من احتمالية اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أسرع انتشارًا

وكالات:

حذر فريق العمل التابع للبيت الأبيض والمعني بمكافحة فيروس كورونا من احتمال تطور سلالة جديدة له تم اكتشافها في الولايات المتحدة وتعتبر أكشر انتشارا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، مساء الجمعة، عن تقرير قالت إنه صدر يوم 3 يناير وتم توزيعه بين الولايات، أن فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا أعلن عن احتمال ظهور سلالة جديدة له تطورت في الولايات المتحدة وتؤدي إلى تسارع انتشاره.

وقال التقرير، حسب شبكة "سي إن بي سي"، إن هذه السلالة بدأت للتو بالانتشار بين المجتمعات الأمريكية وقد تكون أكثر انتقالا بنسبة تصل إلى 50%.