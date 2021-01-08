أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

بايدن يؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة خلال أحداث الكونجرس

10:32 م الجمعة 08 يناير 2021
بايدن يؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة خلال أحداث الكونجرس

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة خلال أحداث الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) الأخيرة.

وأعرب بايدن - خلال خطاب متلفز له من ولاية ديلاوير، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/، عن تعازيه لأسرة ضابط الشرطة قائلاً: إن "تعاطفنا ومخاوفنا مع عائلته، ويجب محاسبة المسؤولين، وسيحدث هذا".

وأعلن بايدن عن ترشيح حاكم ولاية رود آيلاند جينا ريموندو كوزيرة للتجارة، وعمدة بوسطن مارتي والش لمنصب وزير العمل.

ويمثل هذان الاختياران الأخيران لبايدن استكمال عملية اختياره لمرشحيه الوزراء بعد أقل من أسبوعين من تنصيبه.

وكان الضابط الأمريكي بريان دي سيكنيك، الذي أشار إليه بايدن في خطابه، قد أصيب الأربعاء الماضي خلال اقتحام مؤيدين لترامب الكونجرس ثم توفي لاحقاً.

وشهد الكونجرس مؤخراً أحداث شغب عنيفة، تسبب فيها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعدما اقتحموا "الكابيتول"، واحتلوا عددا ًمن القاعات وخربوا بعض المرافق.

ومن جهة أخرى، قال قائد شرطة واشنطن إن القوات اعتقلت 52 شخصا فيما يتعلق بالأحداث غير المسبوقة.

واعتبر بايدن أن عدم حضور الرئيس دونالد ترامب لحفل تنصيبه "أمر جيد".

وقال بايدن إن ترامب ليس مؤهلا للحكم، لافتا إلى أن الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونجرس يجب أن يحاكموا .

وأعلن بايدن أن خطته الاقتصادية ستركز على مساعدة المؤسسات الصغيرة.

هذا المحتوى من

جو بايدن الكونجرس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة

الخبر التالى:

بايدن يعرب عن ارتياحه لعدم حضور ترامب حفل تنصيبه: أمر جيد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 146809

    عدد المصابين

  • 116775

    عدد المتعافين

  • 8029

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88415029

    عدد المصابين

  • 63546818

    عدد المتعافين

  • 1904608

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. أستون فيلا 1-3 ليفربول.. كأس إنجلترا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا