بايدن يؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة خلال أحداث الكونجرس

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة خلال أحداث الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) الأخيرة.

وأعرب بايدن - خلال خطاب متلفز له من ولاية ديلاوير، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/، عن تعازيه لأسرة ضابط الشرطة قائلاً: إن "تعاطفنا ومخاوفنا مع عائلته، ويجب محاسبة المسؤولين، وسيحدث هذا".

وأعلن بايدن عن ترشيح حاكم ولاية رود آيلاند جينا ريموندو كوزيرة للتجارة، وعمدة بوسطن مارتي والش لمنصب وزير العمل.

ويمثل هذان الاختياران الأخيران لبايدن استكمال عملية اختياره لمرشحيه الوزراء بعد أقل من أسبوعين من تنصيبه.

وكان الضابط الأمريكي بريان دي سيكنيك، الذي أشار إليه بايدن في خطابه، قد أصيب الأربعاء الماضي خلال اقتحام مؤيدين لترامب الكونجرس ثم توفي لاحقاً.

وشهد الكونجرس مؤخراً أحداث شغب عنيفة، تسبب فيها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعدما اقتحموا "الكابيتول"، واحتلوا عددا ًمن القاعات وخربوا بعض المرافق.

ومن جهة أخرى، قال قائد شرطة واشنطن إن القوات اعتقلت 52 شخصا فيما يتعلق بالأحداث غير المسبوقة.

واعتبر بايدن أن عدم حضور الرئيس دونالد ترامب لحفل تنصيبه "أمر جيد".

وقال بايدن إن ترامب ليس مؤهلا للحكم، لافتا إلى أن الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونجرس يجب أن يحاكموا .

وأعلن بايدن أن خطته الاقتصادية ستركز على مساعدة المؤسسات الصغيرة.