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روسيا.. الجيش ينفذ 35 ضربة على منشآت الطاقة الأوكرانية الأسبوع الماضي

05:15 م السبت 27 أبريل 2024

أرشيفية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي نفذ 35 ضربة مشتركة بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة من البحر والجو على منشآت صناعة الطاقة في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوعي، بأنه تم تنفيذ 35 ضربة جماعية بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة من البحر والجو، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك الطائرات المسيرة، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت أنه تم قصف منشآت صناعة الطاقة في أوكرانيا، والمجمع الصناعي العسكري ومؤسسات البنية التحتية للسكك الحديدية، وأنظمة الدفاع الجوي، والترسانات، ومستودعات الوقود وورش إنتاج وإصلاح القوارب المسيرة والطائرات الجوية من دون طيار.

ولم يتسن التحقق من المعلومات في منطقة الحرب بصورة مستقلة.

أوكرانيا روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية
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