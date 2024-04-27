إعلان

BBC

إيران.. تجمع أكاديمي بجامعة طهران دعما لـ "الانتفاضة الطلابية" الأمريكية

05:21 م السبت 27 أبريل 2024

إيران.. تجمع أكاديمي بجامعة طهران دعما لـ الانتفاض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

طهران - (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة طهران، تجمعوا أمام المدخل الرئيسي للجامعة، الیوم السبت، دعما لـ "انتفاضة طلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية".

وتجمع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفون بجامعة طهران، اليوم أمام المدخل الرئيسي لجامعة طهران دعما للطلاب و"إدانة عمل الشرطة الأمريكية في ضرب الطلاب"، بحسب إرنا.

وانضم المصلون في مسجد جامعة طهران إلى هذا التجمع بعد أداء صلاة الظهر والمساء.

وأطلق الطلاب والأساتذة هتافات مثل" الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" و"الموت لبریطانیا"، بحسب الوكالة.

ويوسع الطلاب في جامعات العالم حراكهم تنديداً باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لنحو 7 أشهر، وبالمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني هناك.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت مؤخرا بأن عددا من جامعات النخبة في الولايات المتحدة قامت بقمع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في غزة، من خلال استدعاء الشرطة والقيام بالعديد من الاعتقالات، وتتهم الجامعات بعض المشاركين بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية.

جامعة طهران انتفاضة طلاب الجامعات الأمريكية طهران إيران العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد أشهر من اتّهامه.. تقرير استخباراتي أمريكي يبرّئ بوتين من اغتيال نافالني

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"كلمات أشعلت الخلاف".. لقطات لم تذع من مشادة صلاح وكلوب (فيديو)
19 مليار دولار ودائع لدول عربية ستبقى لدى البنك المركزي حتى سبتمبر 2026