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إسرائيل: ارتفاع إصابات كورونا رغم تشديد إجراءات الإغلاق الشامل

05:37 م الجمعة 08 يناير 2021
إسرائيل: ارتفاع إصابات كورونا رغم تشديد إجراءات الإغلاق الشامل

فيروس كورونا في إسرائيل

غزة - (أ ش أ):
أكدت الحكومة الإسرائية، اليوم الجمعة أن معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) في إسرائيل مازالت مرتفعة ولكنها ثابتة، بعد أن تقرر إغلاق كامل لجميع المدن في محاولة للحد من تفشي الوباء، الذي يهدد بظلاله على سير حملات التلقيح.
وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إيدلشتاين -في تصريحات له أوردتها صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)- إن حوالي 115 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" أمس الخميس، وبذلك يصل إجمالي عدد الإسرائيليين المٌلقحين إلى مليون و700 ألف من أصل 9 مليون و29 ألف نسمة، وهو أعلى معدل تطعيم في العالم، وفقًا لإيدلشتاين.
كما أشارت وزارة الصحة إلى أن أكثر من 70 % من الإسرائيليين فوق سن الستين تلقوا الآن الجرعة الأولى من اللقاح، مُضيفة أنه اعتبارًا من غدًا السبت، سيتم البدء في توزيع الجرعة الثانية، بعد مرور ثلاثة أسابيع من تناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الصحة في حكومته لقاح شركة "فايزر" الأمريكية.
وكانت الصحة الإسرائيلية أعلنت أن حصيلة الإصابات اليومية بلغت حوالي 8 آلاف حالة لليوم الرابع على التوالي، لتعد أعلى حصيلة يومية تُسجل منذ بدء تفشي الوباء في 30 سبتمبر الماضي، عندما تم تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة بينما كانت البلاد في حالة إغلاق كامل للمرة الثانية.

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