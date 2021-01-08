أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

أردوغان: ما جرى في الكونجرس الأمريكي صدم العالم

03:47 م الجمعة 08 يناير 2021
أردوغان: ما جرى في الكونجرس الأمريكي صدم العالم

رجب طيب إردوغان

وكالات:

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحداث الأخيرة التي شهدها الكونجرس الأمريكي بـ"المفاجئة" وأنها "صدمت" العالم بأسره، متمنيا انتقالا سلسا للسلطة في 20 يناير الجاري، حسبما نقلت وكالة الأناضول الإخبارية.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "ما جرى في الولايات المتحدة التي يقال عنها مهد الديمقراطية صدم العالم.. أتمنى أن يستلم بايدن السلطة بشكل سلس بحلول 20 يناير، من خلال مراسم تسليم، كما صرح بذلك ترامب أيضا".

وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة، مساء الأربعاء لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس، بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) واحتلال المنصة التي سيعلن رسميا من خلالها تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

رجب طيب أردوغان الكونجرس الأمريكي تركيا

الخبر التالى:

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تسجل أكبر انخفاض منذ 2013 بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 146809

    عدد المصابين

  • 116775

    عدد المتعافين

  • 8029

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88415029

    عدد المصابين

  • 63546818

    عدد المتعافين

  • 1904608

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي مع فيتا كلوب والزمالك في مجموعة الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا