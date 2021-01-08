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تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو بسبب الإغلاق العام

02:45 م الجمعة 08 يناير 2021
تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو بسبب الإغلاق العام

بنيامين نتنياهو

وكالات:

أجلت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، جلسة الاستماع إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقضية الفساد، بسبب الإغلاق العام المفروض في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.

وقالت المحكمة في بيان إن الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد يوم الأربعاء المقبل، تم تأجيلها حتى إشعار آخر، موضحة أن هذه الخطوة ترجع إلى القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس والتي شددت قواعد الإغلاق العام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت المحكمة طلبا بتأجيل المحاكمة من فريق دفاع نتنياهو، الذي قال إنه لم يمنح الوقت الكافي لمراجعة لائحة الاتهام المعدلة. وأكدت المحكمة أن التغييرات على لائحة الاتهام لم تكن كبيرة بما يكفي لتبرير التأجيل بالنظر إلى مقدار الوقت الذي كان لدى الفريق بالفعل لدراسة القضية.

وفي أوائل عام 2020، وجهت إلى نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إلا أنه ينفي كل التهم الموجهة إليه.

محاكمة نتنياهو الاغلاق العام فيروس كورونا

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