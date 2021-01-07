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الصين تسجل أكبر عدد من الإصابات بكورونا منذ أشهر

06:59 ص الخميس 07 يناير 2021
الصين تسجل أكبر عدد من الإصابات بكورونا منذ أشهر

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
تشهد الصين أكبر عملية تفش لفيروس كورونا منذ أشهر، حيث ارتفع عدد الحالات في إقليم هوبي خارج بكين إلى 90 حالة في غضون أيام.

واليوم الخميس وحده، سجلت اللجنة الصحية 51 إصابة جديدة بالفيروس في الإقليم حول العاصمة، وحذرت من صعود إضافي في الإصابات. كما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

واستنفرت السلطات وأعلنت "حالة الحرب" في مكافحتها للفيروس. وتعطلت خطوط النقل بالحافلات والقطارات والطائرات إلى عاصمة المقاطعة شيجياتشوانج /300 كم شمال شرقي بكين/.

ويتم إجراء اختبارات لـ 11 مليون شخص، كما تم وضع حواجز على الطرق. وفي شيجياتشوانج ، تم إغلاق بعض المناطق السكنية، كما تم تعليق الدراسة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية، وتم حشد المزيد من الكوادر الطبية.

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