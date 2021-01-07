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وزير الخارجية الألماني يطالب ترامب وأنصاره باحترام قرار الناخبين

12:39 ص الخميس 07 يناير 2021
وزير الخارجية الألماني يطالب ترامب وأنصاره باحترام قرار الناخبين

هايكو ماس

برلين - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن قلقه حيال الأحداث التي وقعت في مبنى الكونجرس الأمريكي (كابيتول) بعد اقتحام مئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للمبنى في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء.

وكتب السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تويتر: "يجب على ترامب وأنصاره في نهاية المطاف احترام قرار الناخبين والتوقف عن وطئ الديمقراطية بالأقدام".

ورأى ماس أن أعداء الديمقراطية سيسرون "بالصور المذهلة" القادمة من واشنطن، مشيرًا إلى أن الكلمات المتمردة تحولت إلى أفعال عنيفة على درجات مبنى الرايشستاج (البرلمان الألماني) والآن في الكابيتول والتحقير من شأن المؤسسات الديمقراطية له تأثيرات مدمرة".

وفي سياق متصل، كتب وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير: "الديمقراطية أقوى، وأهم من كل فرد حتى لو كان الرئيس

هايكو ماس وزير الخارجية الألماني اقتحام الكونجرس أنصار ترامب دونالد ترامب

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