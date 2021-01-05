الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

رام الله - (د ب أ):

قتل الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بمقتل فلسطيني لم تعرف هويته بعد برصاص إسرائيلي جنوب بيت لحم.

من جهته ، قال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني اقترب من موقع للجنود عند مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" حاملا سكين فأطلقوا عليه النار ما أدى إلى مقتله.