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طهران تجري مناورات كبرى للطائرات المسيرة الإيرانية

11:56 م الإثنين 04 يناير 2021
طهران تجري مناورات كبرى للطائرات المسيرة الإيرانية

طائرة مسيرة - ارشيفية

طهران - ( دب ا)

ذكر تقرير إخباري، مساء الاثنين، أن أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى بمشاركة مئات الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للجيش الإيراني، تنطلق الثلاثاء في محافظة سمنان شمال البلاد ومناطق مختلفة من حدود إيران.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ستقوم أزواع الطائرات المسيرة الوطنية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المناورات الكبرى، والتي ستجري على نطاق واسع بأداء مهام قتالية واستخبارية وانتحارية ورقابة واستطلاع على مستويات طيران مختلفة من المدى القصير إلى المدى البعيد.

وقالت وكالة "إرنا" إنه سيجري خلال هذه المناورات، إزاحة الستار لأول مرة عن بعض معدات الطائرات المسيرة والإنجازات والأنظمة الفرعية التي أنتجها خبراء البلاد في الجيش والتصنيع الدفاعي في اطار معرض بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

تأتي المناورات وسط إحياء ذكري مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس بطائرة مسيرة أمريكية في بغداد في الثالث من يناير العام الماضي وتهديدات إيران بالانتقام.

كما تنطلق المناورات بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أنه تقرر إبقاء حاملة الطائرة "يو إس إس نيميتز" في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية.

ونقل بيان للوزارة عن القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر القول: "بسبب التهديدات الأخيرة التي صدرت عن القادة الإيرانيين ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، فقد أمرتُ حاملة الطائرات (يو إس إس نيميتز) بوقف إعادة انتشارها الروتيني".

وحذر من أنه "لا ينبغي أن يشك أحد في حزم الولايات المتحدة".
وكانت تقارير أفادت مؤخرًا بأن ميلر قرر سحب نيميتز من المنطقة.

الطائرات المسيرة إيران طهران

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