الإمارات تدين هجمات إرهابية في النيجر أسفرت عن إصابة ومقتل 70 مدنيًا
أبوظبي - (أ ش أ):
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت قريتين في النيجر قرب المنطقة الحدودية مع مالي، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 70 من المدنيين الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان اليوم الأحد وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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