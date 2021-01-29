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مقتل 5 أشخاص جراء حريق بمستشفى لعلاج مرضي كورونا في رومانيا

07:41 م الجمعة 29 يناير 2021
مقتل 5 أشخاص جراء حريق بمستشفى لعلاج مرضي كورونا في رومانيا

حريق -ارشيفية

بوخارست - (د ب أ):
لقي خمسة أشخاص حتفهم بسبب حريق اندلع في مستشفي لعلاج مرضى كورونا برومانيا صباح اليوم الجمعة، وتم إجلاء أكثر من 100 مريض في ثان حريق قاتل في مستشفى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
وقالت السلطات يوم الجمعة إن سبب اندلاع الحريق في جناح تم تجديده مؤخرا في المستشفى الواقع في بوخارست لا يزال غير معروف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وأسفر حريق آخر في وحدة العناية المركزة في بلدة بياترا نيامت شمال شرقي البلاد عن مقتل 12 شخصا في تشرين ثان/ نوفمبر، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الحكومة لتحسين حالة أحد أفقر أنظمة الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء فلورين سيتو: "يجب أن يفهم الجميع أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو، علينا تخصيص المزيد من الأموال للاستثمارات وليس فقط للأجور والحوافز".

اندلاع حريق بوخارست فيروس كورونا

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