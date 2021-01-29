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الرئيس الأوكراني يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في توفير المزيد من جرعات لقاح كورونا

07:42 م الجمعة 29 يناير 2021
الرئيس الأوكراني يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في توفير المزيد من جرعات لقاح كورونا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

كييف - (د ب أ):
طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساعدة بلاده في المحادثات مع منتجي لقاحات كورونا لتأمين عمليات التسليم لبلاده، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وذكر زيلينسكي أن اللقاحات التي ستحصل عليها أوكرانيا من مبادرة "كوفاكس" لن تكون كافية لتغطية حصة مناسبة من السكان في عام 2021.
وتهدف مبادرة "كوفاكس" العالمية إلى العمل مع الشركات المصنعة للقاحات لتوفير اللقاح لجميع الدول.
وأشار زيلينسكي إلى: "أن توفير اللقاح ليس مسألة صحة الأوكرانيين وحياتهم فحسب، بل مسألة سياسية وجيوسياسية أيضا".

فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي لقاح كورونا فيروس كورونا

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